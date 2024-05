Des grêlons de la taille d'une balle de golf : le département de l'Yonne durement touché par les orages

Les violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies qui ont frappé l'Ile-de-France mercredi soir se sont atténués au cours de la nuit, a-t-on appris auprès de Météo-France, qui a levé la vigilance orange "orages" et "pluie-inondation" dans tous les départements concernés. Dans l'Yonne, un phénomène exceptionnel s'est produit : deux supercellules orageuses se sont formées dans l'est du département.

Des grêlons de la taille d'une balle de golf

La particularité de ces orages supercellulaires est de maintenir une activité intense sur une période assez longue. Entre 20 heures et 21h30, dans le secteur de Chablis, deux vagues orageuses charriant des grêlons se sont abattus, notamment sur les vignes. En certains endroits, un tapis de glace a été observé tant il y avait de grêlons.

Des grêlons de la taille d'une balle de golf ont haché menu les pieds de vigne. Dans certains endroits, les pieds ont été littéralement arrachés et les feuilles sont à terre ce jeudi matin. Les dégâts vont, à l'évidence, être très importants et seront évalués par les vignerons ce jeudi.

Les orages ont aussi été particulièrement violents en Île-de-France mercredi soir : une quarantaine de vols à destination des aéroports parisiens ont dû être déroutés, a indiqué jeudi le gestionnaire des installations, qui ont également subi des infiltrations d'eau.