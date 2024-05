Qu'est-ce que le phénomène d'orage supercellulaire, qui a touché une partie de la France mercredi soir ?

De violents orages accompagnés de grêlons et de fortes pluies ont frappé le nord-ouest et le nord-est du pays mercredi soir avant de s'atténuer au cours de la nuit. Placé en vigilance orange mercredi, comme 13 autres départements, l'Yonne a été durement touchée par des grêlons de la taille d'une balle de golf, entraînant de graves dégâts dans les vignes. Et pour cause, un phénomène exceptionnel s'est produit : des orages supercellulaires se sont formés.

⚡️ L’épisode orageux touche à sa fin dans l’#Yonne. Au plus fort, jusqu’à trois supercellules ont circulé simultanément dans notre département ce mercredi soir. La première d’entre elles, photographiée dans le Chablisien par M. Hercend. #oragespic.twitter.com/cEFFFpCrH0 — Météo89 (@meteo_89) May 1, 2024

L'orage supercellulaire, le plus puissant de tous

L'orage supercellulaire est le plus puissant de tous. Il est souvent associé à des phénomènes violents comme les tornades ou les grêles et se forme lorsque les températures changent brutalement. Une supercellule est toujours associée à "des ascendances extrêmement violentes, qui dans certains cas peuvent excéder 200 km/h". Concrètement, ce phénomène s'explique par un décalage spatial entre le courant ascendant principal et le courant descendant d'air froid. L'orage supercellulaire permet à l'air chaud ascendant de ne pas subir le refroidissement du courant descendant, détaille l’observatoire français des tornades et orages violents Keraunos.

Des orages particulièrement dangereux

Pourquoi ces orages sont-ils particulièrement dangereux ? Parce qu'ils ont pour particularité de pouvoir conserver une activité intense durant parfois plusieurs heures, indique Keraunos et peuvent atteindre 10 à 20 kilomètres de diamètre. Après le passage de l’orage supercellulaire, les dégâts peuvent être importants : dans certains endroits du département de l'Yonne, les pieds de vignes ont été arrachés.