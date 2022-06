Orages : Météo France place 15 départements du Nord-est de la France en vigilance orange

Les épisodes orageux se suivent et se ressemblent en France. Météo France place à nouveau 15 départements du Nord-est du pays en vigilance orange pour orages et vents violents. Les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, de l'Allier, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, de la Côte d'or, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, des Vosges, de la Meselle, de la Meurthe-et-Meselle, de la Meuse et des Ardennes, sont concernés par cette alerte.

"A l’avant d’une perturbation pluvieuse qui circule sur le pays, de forts orages vont s’organiser cet après-midi et ce soir entre l’Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine", précise Météo France.

Une vigilance qui pourrait s'étendre

De fortes averses et des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h sont attendues dans l'après-midi. Météo France précise que cette perturbation sera accompagnée d'une forte activité électrique et de chutes de grêle par endroit. Une précision qui raisonne en France alors que plus de 180.000 impacts de foudre ont été relevées au mois de juin 2022, battant le précédent record de 1993.

D'autres départements pourraient s'ajouter à l'alerte orange, ajoute sur son site, Météo France, en particulier, ceux "entre la Lorraine et la région lyonnaise".