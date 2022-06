Orages en Gironde : toitures trouées, voitures endommagées et 700 interventions des pompiers

Des toits troués, des récoltes gâchées, l'épisode orageux de la nuit dernière a donné de très forts orages avec de forts cumuls de pluie, de la grosse grêle (par endroits plus de 7 cm de diamètre) et de fortes rafales de vent, indique Météo France. L'institut météorologique a placé 12 départements en vigilance orange canicule et orages.

Des chutes de grêle spectaculaires

Un orage important a frappé la Gironde lundi soir entre 21h et 23h. Une première vague a touché le Médoc, Lacanau, Carcans. Une seconde vague orageuse est arrivée sur l'ouest de l'agglomération bordelaise, avec des chutes de grêle spectaculaires, concentrées sur certaines communes, certains quartiers Saint-Médard-en-Jalles, Martignas, Eysines, Le Taillan par exemple.

Des grêlons énormes qui ont endommagé de nombreuses toitures, abîmé des voitures, brisé des pare-brise... En l'espace de quelques minutes, les dégâts matériels sont considérables.

Les pompiers girondins, toujours déployés sur le terrain ce mardi matin, ont enchaîné 700 interventions. Il faut désormais s'occuper des toits troués, mais aussi dégager les arbres ou les câbles tombés sur les chaussées sans oublier les locaux et les logements où s'est infiltrée l'eau.

Une bonne nouvelle, aucune victime n'est à recenser à l'heure actuelle. La Gironde redoute des conséquences importantes dans les vignobles, dans les vignes médocaines et peut-être aussi dans le nord libournais où la grêle s'est abattue. L'inspection des parcelles donnera une première idée de l'impact de cet orage chez les viticulteurs.