Orages : l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange jusqu'à mercredi

Au lendemain d'une courte vigilance orange aux orages, qui concernait cinq départements du sud-ouest du pays, Météo France a déclenché mardi matin une nouvelle vigilance orange face aux orages pour les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Cette alerte court jusqu'à mercredi 31 août, 6 heures du matin. "Des orages parfois forts (fortes intensités pluvieuses notamment, avec risque de ruissellement) sont attendus ce (mardi) après-midi autour de la vallée du Rhône", détaille l'institut météorologique sur son site internet.

De la grêle et des rafales possibles localement

D'après Météo France, "les orages vont se multiplier ce mardi après-midi, du Lyonnais à la vallée du Rhône, aux Alpes, et à la Provence". "C'est surtout le caractère fortement pluvieux de ces orages qui est à redouter, même si de la grêle et des rafales de vent (80 à 100 km/h) sont localement possibles", ajoute l'institut météorologique concernant les départements de l'Ardèche et de la Drôme.