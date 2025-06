Orages : décès de la femme blessée vendredi à Paris, indique le parquet

La jeune femme blessée vendredi soir pendant les orages à Paris, par la chute d'une branche d'arbre, est décédée des suites de ses blessures. Selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, elle passait la soirée avec des amis quand l'arbre sous lequel elle se trouvait a été frappé par la foudre, provoquant la chute d'une branche qui l'a touchée à la tête.

La jeune femme blessée vendredi soir pendant les orages à Paris, par la chute d'une branche d'arbre, est décédée, a indiqué dimanche le parquet de Paris à l'AFP. Décédée des suites de ses blessures, elle passait la soirée avec des amis quand l'arbre sous lequel elle se trouvait a été frappé par la foudre, provoquant la chute d'une branche qui l'a touchée à la tête, selon la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Deux morts

L'accident est survenu dans le 5e arrondissement, vers 23 heures. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat des 5e et 6e arrondissements. Le bilan des orages passe donc à deux morts, avec le décès à Grandchamp (Yvelines) d'un homme de 68 ans qui s'était réfugié dans un pavillon de chasse avec six personnes, lorsqu'un arbre, frappé par la foudre, s'est effondré sur la bâtisse.