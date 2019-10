Orages : 17 départements en vigilance orange

Dix-sept départements du Centre et l'Ouest de la France ont été placés en vigilance orange jusqu'à lundi 14H00 par Météo-France en raison d'un épisode d'orages d'automne localement violents pouvant provoquer pluies intenses et grêle, accompagnées de vents forts.

"De fortes intensités de pluie sur une courte période". Dans son dernier bulletin publié à 6H00, Météo-France prévient qu'"une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine" en cours d'après-midi avant de se "propager vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, le Centre et le sud des Pays-de-la-Loire".

Les départements concernés sont les suivants : Charente, Charente-Maritime, Cher, Dordogne, Eure-et-Loir, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Orne, Sarthe, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Cette "situation fortement orageuse d'automne" donnera lieu à "de fortes intensités de pluie sur une courte période", de l'ordre de 20 à 30 mm pouvant" provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h localement". Le phénomène se prolongera en soirée et la nuit suivante vers les départements plus à l'Est. Par ailleurs, de fortes rafales de vent de Sud (foehn) toucheront les Pyrénées.