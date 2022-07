«On va se baigner, jouer, rigoler» : à Strasbourg, la joie des enfants pour leur dernier jour d'école

Ce jeudi marquait le dernier jour d'école avant les vacances scolaires pour les élèves de primaire. Beaucoup de joie, mais également un peu de nostalgie dans cette école de Strasbourg. Une haie d'honneur, des applaudissements, et même la musique de Pirates des Caraïbes pour les élèves de CM2 qui passaient les grilles de l'école pour la toute dernière fois. Un moment émouvant pour Youssef : "Ça me rend quand même assez triste de quitter cette école parce que ça fait tout de même cinq ans que je suis là. Je me suis fait beaucoup d'amis et je serai dans un collège où personne ne sera avec moi", dit-il au micro d'Europe 1.

Une émotion que ressentent aussi les grands-parents, à l'image de Patrick, venu récupérer sa petite fille. "C'est une page qui se tourne pour eux. C'est touchant de les voir comme ça. Ils nous mettent les larmes aux yeux", déclare-t-il, ému.

Un programme bien chargé

Une fois les larmes séchées, l'euphorie des vacances reprend vite le dessus. Le programme est déjà bien chargé pour certains d'entre eux. "On va partir soit dans le sud de la France, soit en Turquie, on va faire du toboggan, se baigner, jouer, rigoler", se réjouit d'avance Lilia. Pour Anira, les vacances sont moins fixées : "Je ne sais pas encore où je vais aller en destination de vacances, mais avant ma maman va m'inscrire dans un centre où ils nous emmènent dans les parcs d'attraction, à la piscine, etc.", annonce Anira.

Car si l'heure des vacances a sonné pour les enfants, ce n'est pas toujours le cas pour les parents.