Vacances scolaires : ces enfants déjà en congés avant la fin officielle de l'année

Alors que la fin de l'année scolaire est prévue pour le jeudi 7 juillet, plusieurs classes de primaire sont d'ores et déjà dépeuplées de leurs élèves. Selon un sondage OpinionWay, un parent sur deux reconnaît avoir retiré son enfant de l'école avant la date officielle de fin d'année. Cette année 2022 ne fait pas exception à la règle.

En théorie, les parents adeptes de l'école buissonnière encourent une amende de 135 euros. Une sanction jamais appliquée dans les faits par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà qui profite aux colonies et autres clubs de vacances, comme à Saint-Brévin, près de Nantes, en Loire-Atlantique, où Europe 1 s'est rendue.

"Elle a été jusqu'au bout, presque"

Dans cette commune du littoral atlantique, l'école est bel et bien finie pour bon nombre d'enfants qui goûtent déjà aux joies des vacances pendant que leurs camarades de classe vont rester le nez dans leurs cahiers. De quoi ravir Gaëlle, directrice d'un club de plage. "On a une vingtaine d'enfants, déjà, pour ce démarrage de saison. Ce sont des enfants qui sont encore censés être à l'école."

Ces enfants ont donc troqué le cartable pour la valise avec un peu d'avance. "J'arrête l'école, je prends des vacances", clame ce bambin. Croisés à l'entrée d'un grand camping, les parents assument. "Elle va louper la dernière semaine, ce n'est pas grave", "elle a été jusqu'au bout presque", peut-on entendre. "J'étais persuadée que l'école terminait vendredi dernier. Du coup, j'ai dit : 'Tant pis, on va rater l'école'", confie même cette maman.

Une solution efficace pour des vacances moins chères

Une erreur de calendrier qui fait du bien au porte-monnaie, surtout en période d'inflation. Partir plus tôt signifie très souvent partir moins cher. "Tous les ans, on part dans la même période donc on a des réductions", témoigne cette mère de famille. "C'est vrai que milieu juillet-milieu août, c'est hors de prix", remarque une autre.

Des prix qui vont en effet grimper du simple au double, voire devantage en une semaine. Confirmation de Nicolas, gérant du camping "Paradis" à Saint-Brévin. "Les tarifs à l'heure actuelle sont quand même très, très intéressants. À partir du 7 juillet, ils commencent à être un peu plus cher." En quelques jours, tout va donc augmenter. Les prix, certes, mais aussi le taux d'occupation, qui passera de 86% cette semaine à plus de 90% dès le week-end prochain.