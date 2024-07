«Stopper la tentative de vol presque immédiatement» : des commerçants séduits par un nouveau système de sécurité

Dans cette officine, une quinzaine de caméras, toutes reliées à un système d'intelligence artificielle. Au moindre geste suspect, une alerte surgit sur le téléphone de Laurent, pharmacien dans la commune de Saint-Quentin. Cela peut être le fait de "prendre un produit, le mettre dans son sac, ou encore prendre plus de trois produits en même temps", nous explique-t-il. En somme que des "gestes qu'un voleur pourrait faire".

L'entreprise "Veesion" voit son nombre de clients augmenter

Objectif de ce dispositif, agir vite pour prendre en flagrant délit. "Avant, on n'avait que des caméras et on voyait le vol le lendemain. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on le voit tout de suite et on peut stopper la tentative de vol presque immédiatement." Montant dépensé par cette officine : 300 euros par mois. Un système installé par l'entreprise "Veesion" qui voit le nombre de ses clients augmenter.

"On a une demande plus importante du fait des JO, que ce soit de la part de pharmaciens, de magasins de grande distribution alimentaires, mais pas seulement", explique Benoît Koenig? le fondateur de l'entreprise. "Cosmétiques, habillement, électronique, bricolage, tous sont touchés par ce phénomène." Il ajoute aussi que les pertes des commerçants sont parfois estimées à plusieurs milliers d'euros. Leur but, c'est surtout de récupérer leur marchandise avant qu'elle ne soit revendue sur Internet.