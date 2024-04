EXCLU EUROPE 1 - Plus de 140.000 véhicules volés en 2023 : l'entreprise Coyote constitue des unités de «chasseurs de voitures volées»

Un véhicule est volé toutes les quatre minutes en France. 140.400 vols ont eu lieu l'an dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit une augmentation de 5% sur un an. Si les voitures sont de plus en plus connectées et sécurisées, il est quasiment impossible d'empêcher un vol.

Selon l'Observatoire des vols et de la récupération après-vol de Coyote qu'Europe 1 vous dévoile ce jeudi matin, sans solution anti-vol, deux voitures volées sur trois ne sont jamais retrouvées. Le phénomène prend tant d'ampleur que la société française a désormais des détectives qui vont directement récupérer les voitures de leurs clients. Europe 1 a pu assister à une démonstration.

Votre voiture peut être équipée d'un traceur

Tout commence à partir du dépôt de plainte. Si vous faites partie des 400.000 clients de Coyote Secure, votre voiture est équipée d'un traceur, impossible à détecter, vous ne saurez ni à quoi il ressemble ni où il a été placé. "On a été contacté pour un nouveau dossier de vol, un véhicule Audi Q3", explique Patrick. Il peut donc activer le traceur lui permettant de définir une zone de recherche. "On a un bout de signal, on arrive sur zone", explique-t-il. Au fil de la traque, c'est l'intensité du signal détecté qui lui indique s'il s'approche de la cible. Évidemment, la récupération du véhicule est plus simple si la voiture est garée en surface.

Lors de cette démonstration, le véhicule était garé en sous-sol. Patrick a alors appelé les forces de l'ordre pour pouvoir récupérer la voiture volée. Les traques sont de plus en plus nombreuses : l'an dernier, elles ont permis de récupérer pour 43 millions d'euros de voitures volées.