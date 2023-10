«On perd des produits, les dégâts augmentent» : la banque alimentaire de Bordeaux cambriolée pour la huitième fois

À Bordeaux, le bâtiment de la banque alimentaire a connu son énième cambriolage en quelques semaines, alors que la grande collecte des denrées alimentaires pour les plus démunis se déroule dans moins d'un mois. Entre le mois d'août et le week-end dernier, la banque alimentaire bordelaise a subi huit cambriolages, avec d'abord le siphonnage du gasoil de son poids lourd. Sont ensuite survenus les vols, ces derniers jours, de plusieurs matériels indispensables aux 80 bénévoles qui œuvrent dans ces entrepôts, comme un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, des couteaux, une cafetière...

Des actes autant révoltants que désespérants, d'autant que le mois dernier, les voleurs avaient pris pour cible les câbles qui alimentent les chambres froides de l'association. Une catastrophe pour la banque alimentaire qui approvisionne toute la Gironde et distribue des denrées aux plus démunis.

"Ils nous ont repiqué des tuyaux en cuivre"

Jean Belaube, le secrétaire général de l'association, est inquiet face aux conséquences de ces actes. "On a une chaine de froid à conserver pour des yaourts, pour les fromages etc. Donc, ils nous ont coupé les tuyaux en cuivre qui l'alimentent. On a fait réparer ça mais derrière ils sont revenus, ils nous ont repiqué des tuyaux en cuivre. Ça fait qu'aujourd'hui, on a deux chambres froides qui sont inutilisables, on perd des produits. On a une inquiétude parce qu'on voit qu'au fur et à mesure du temps, les dégâts augmentent", déplore-t-il.

La banque alimentaire de Gironde a donc alerté le préfet sur cette situation pour le moins inquiétante, à moins d'un mois de la grande collecte nationale de l'association, qui aide 22.000 bénéficiaires et distribue près de 400 tonnes de nourriture.