Restos du cœur : 12 camions ont été vandalisés à Wattrelos, impactant des milliers de familles

Vitres brisées à coup de pavés, pneus crevés, liquide déversé dans les moteurs et les réservoirs d'huile... Au total, 12 camions des restos du cœur sont inutilisables après avoir été vandalisés ce vendredi soir à Wattrelos à côté de Lille. Thierry Sarrazin, le responsable de la plateforme logistique, est écœuré et ne peut s'empêcher de ressentir "de la tristesse, de l'incompréhension. Mon vrai problème, c'est qu'on a 52 centres qui vont ouvrir lundi, et je me demande comment je vais faire pour faire les livraisons de ces centres à partir de lundi."

"S'en prendre aux restos du cœur, c'est s'en prendre aux plus modestes de notre société"

Selon lui, aucune denrée alimentaire ne pourra être distribuée lors de la rentrée. Ce ne sont pourtant pas moins de 20.000 familles qui seront impactées par cet acte de vandalisme, une réunion de crise est alors prévue ce dimanche. Dominique Baert, le maire de Wattrelos, condamne fermement la lâcheté des voleurs. "S'en prendre aux restos du cœur, c'est s'en prendre aux plus modestes de notre société. C'est un fait divers vraiment stupide, une connerie sans nom. J'espère que les deux coupables seront rapidement identifiés et punis", appuie-t-il.

Et d'après le responsable des restos du cœurs, ils se sont même blessés en crevant les pneus des camions. Ils se sont ensuite soignés sur place, eux-mêmes, avec un grand sourire devant les caméras...