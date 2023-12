«On expédie du matin au soir» : à Harnes, près de Lens, le hub Mondial Relay s'active à l'approche de Noël

À l'approche de Noël, les plateformes logistiques de l'e-commerce s'activent pour préparer leur plus grosse semaine de l'année. C'est le cas de l'entreprise Mondial Relay qui assure la livraison des colis de quelque 46.500 e-commerçants. Pour le pic de Noël, elle devrait atteindre les cinq millions de colis livrés par semaine en relais colis. Autant dire que ces centres de tri et d'expéditions tournent à plein régime avec des personnels en renfort. Europe 1 s'est rendue à Harnes près de Lens, dans le plus grand hub d'Europe de l'opérateur.

400.000 colis par jour

Sur les tapis roulants automatiques, on peut observer un défilé ininterrompu de colis de toutes tailles et produits du commerce en ligne ou entre particuliers, expédiés en France et partout en Europe. Ici pour les fêtes, Julien Korbas, le directeur du site, s'attend à voir transiter près de 400.000 colis par jour vers des points relais. "On expédie du matin au soir. Le but étant que tout ce qui rentre sur le centre de tri soit envoyé pour être en point relais le lendemain matin. Il y a des cadeaux de Noël mais on reste aussi sur des achats classiques et du quotidien que les gens font tout au long de l'année", explique-t-il au micro d'Europe 1.

1.500 intérimaires recrutés

Une livraison en point relais ou dans des lockers, ces consignes accessibles 24h/24, des solutions moins chères pour les acteurs de l'e-commerce et leurs clients. "Cette année, en 2023, avec le contexte d'inflation, avec la consommation qui est plus en retrait que les autres années, la livraison en point relais ou en locker est moins chère que la livraison à domicile. On a aussi une activité auprès des e-commerçants qui est très soutenue grâce à notre positionnement, à notre solution plus économique", détaille Quentin Benault, directeur général de Mondial Relay.

Pour ce pic d'activité de fin d'année, 1.500 intérimaires ont été recrutés sur les différents sites français de l'opérateur.