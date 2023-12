Noël : comment retrouver la magie des fêtes de fin d'année à l'âge adulte ?

J-22 avant le réveillon de Noël. Le moment pour les plus jeunes d'ouvrir le traditionnel calendrier de l'Avent, de s'émerveiller des décorations et illuminations et de faire sa liste au Père Noël. Pour les plus grands, les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de replonger dans la magie de l'enfance, même si ce n'est pas toujours facile avec les difficultés du quotidien et l'actualité pesante.

Partager des moments en famille

Pour Rebecca, rencontrée par Europe 1, l'arrivée de Noël fait quand même du bien. "Le mois de novembre a été dur, ça permet de changer les idées. Après le mauvais temps qui vient d'arriver, il fait froid, c'est la période des examens, c'est la période où on commence à avoir une baisse de moral. Donc oui, c'est cool de voir que Noël arrive et qu'on va pouvoir se retrouver un peu en famille", sourit la jeune femme.

Se retrouver en famille, voilà ce que la plupart des Français attendent de Noël. Et pour Rémi, cette année, être en famille prend un tout autre sens : "les rues sont illuminées, notre petit bébé est né il y a quelques jours. Donc pour nous, ça va être un premier Noël en famille. C'est un période de retrouvailles. C'est une période où on clôture l'année, on fait le bilan, on repart sur de nouveaux objectifs avec une nouvelle année qui démarre", se réjouit le jeune père de famille.

"Retrouver notre âme d'enfant"

Aurélie Caullet, psychologue, spécialiste de l'enfance et de la famille, donne ses petits conseils pour retrouver la magie de Noël. "La période de Noël est propice pour retrouver notre âme d'enfant, grâce au côté féérique et magique. Il faut se laisser porter par nos enfants qui sont hyper en demande de cette féérie", explique-t-elle. Alors une fois que les cadeaux seront bouclés, que le repas sera prévu et que les décorations seront prêtes, prenez le temps en famille, entre amis, de vous retrouver pour passer du bon temps ensemble et entamer l'année 2024 de la meilleure des manières.