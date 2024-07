«On est très contents qu'ils s'en aillent» : à Melle, le départ des manifestants anti-bassines soulage les habitants

Le village retrouve enfin son calme. Dans le petit village de Melle, les riverains sont soulagés de voir les militants anti-bassines, quitter les lieux. Depuis une semaine, la petite commune des Deux-Sèvres était le fief de milliers de manifestants opposés à la création de méga-bassines dans la région, ces installations censées pomper l'eau des nappes phréatiques lorsque ces dernières sont pleines, afin de stocker le surplus d'eau et l'utiliser plus tard, lors de l'été, pour irriguer les champs aux alentours.

"C'est vrai que certains avaient peur"

À part la poignée de gendarmes qui contrôle encore quelques voitures. La quiétude est revenue dans la commune, surtout pour les riverains du village de l'eau. "On est soulagés que ça s'arrête. On ne dormait pas tranquille", explique un riverain au micro d'Europe 1. "On a vu des gens qui étaient cagoulés... moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, on est très contents qu'ils s'en aillent", poursuit-il. "On ne va pas les pleurer. On est contents qu'ils soient repartis.

Du côté des commerçants, le soulagement est grand. Certains ont fermé près de trois jours par peur des exactions. Tony, dans son épicerie ouverte depuis quelques heures, a l'impression de revivre. "Ça fait plaisir de revoir les clients. Ça fait du bien quoi, on reprend les habitudes qu'on avait avant. Mais, c'est vrai que certains avaient peur", confie-t-il.

De nouvelles manifestations attendues

Une peur notamment partagée chez les agriculteurs comme Guillaume, qui se situe près d'un projet de méga-bassine. Pendant une semaine, lui et ses collègues ont multiplié les rondes la nuit pour protéger les biens. "Les nerfs retombent. C'était quand même assez stressant ! Et là, ça va bien mieux. Alors, oui, c'est fini... Mais c'est fini temporairement parce que je pense que ce n'est pas la fin de l'histoire malheureusement", regrette l'exploitant.

Et Guillaume risque de bien avoir raison, alors que la construction d'une nouvelle méga-bassine doit débuter en septembre prochain, à quelques kilomètres du village. D'ici là, de nouvelles mobilisations sont prévues, notamment à Melle.