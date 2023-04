«On est pas dans une stratégie de violence», assurent les manifestants contre le projet d'autoroute A69

Une nouvelle mobilisation inquiète le gouvernement. Des manifestants se sont rassemblés contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse car ils craignent l'abattage d'au moins 200 arbres, dont plusieurs sont centenaires. Leur principal argument est l'impact environnemental qu'aura le projet. Pour protester, les Français mécontents vont s'installer tout le week-end sur le futur tracé de l'autoroute.

Une manifestation "bon enfant"

Les manifestants se sont rassemblés pour organiser le déroulement de ce samedi 22 avril après-midi : préparation du repas ou encore confection de pancartes. L'atmosphère est détendue et l'ensemble du week-end s'annonce festif selon une militante. "Je vois de toutes les générations, je vois des gens conviviaux. C'est une ambiance bon enfant on va dire", explique un autre au micro d'Europe 1.

La violence, la bagarre et l'affrontement ne sont pas au programme du jour pour ces citoyens qui souhaitent simplement faire entendre leur voix. "On est juste là pour dire que ce projet, on n'en vaut pas", confie une manifestante. Néanmoins, d'autres sont plus dubitatives. "Il se peut qu'il y ait des éléments qui soient plus agressifs, un peu plus revendicatifs. Mais dans l'ensemble, je n'ai aucune crainte", essaye de rassurer un autre militant.

Des riverains dubitatifs

Du côté des riverains, l'esprit de fête n'est pas au rendez-vous. Beaucoup craignent des débordements, à commencer par Vincent, un habitant qui loge à quelques centaines de mètres du lieu de la mobilisation. Ce dernier craint un scénario semblable à celui de Saint-Soline. Les forces de l'ordre seront également sur place pour encadrer le mouvement, au total, 800 gendarmes CRS sont mobilisés tout le week-end.