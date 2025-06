«On est obligés de partir» : Marseille déploie un dispositif XXL sur les plages pour lutter contre la délinquance

À Marseille, pour lutter contre la délinquance sur les plages de la cité phocéenne, la ville a décidé de déployer un dispositif XXL. Au total, plus de 200 policiers sont mobilisés sur les espaces publics comme en mer. Une décision souhaitée par les usagers, désabusés par les incivilités et nuisances.

Avec les chaleurs écrasantes dans le sud, la saison balnéaire est plus que lancée. À Marseille, la préfecture de police et la mairie dévoilent un dispositif de sécurité XXL pour faire face à la délinquance et aux nombreuses incivilités qui subsistent. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur la plage de la pointe rouge dans le sud de la ville.

"On veut tous que la police revienne"

C'est une plage aux deux visages : calme le matin, insupportable l'après-midi pour ses habitués. "Cela se passe qu'à partir de deux heures, on est obligés de partir. Ils te narguent, te balancent des ballons dessus et nous, on veut tous que la police revienne", s'indigne cette femme.

"L'année dernière, des adolescents se sont amassés autour de ma petite fille et lui ont dit 'viens avec nous dans la camionnette'. Elle a failli se faire embarquer", raconte cette seconde habituée.

200 policiers mobilisés

Gérant d'un snack-glacier, Grigor déplore les incivilités et les violences qui nuisent aux clients. "Ça fume du shit, ils jouent au ballon, ils font le bordel. Les vols, évidemment, ça va avec. L'année dernière il y a eu des coups de couteau et des bagarres", se souvient-il.

C'est pourquoi plus de 200 policiers sont mobilisés sur les plages comme en mer, selon Cédric et son directeur de la sécurité publique. "Les délits sont classiquement des atteintes aux biens, c'est-à-dire des vols. Vous aurez aussi des policiers en civil qui patrouilleront sur la plage, sur le sable. Pour prévenir ce type de comportement, on a des policiers qui sont plutôt physionomistes, qui sont discrets et qui repèrent les équipes qui voudraient s'en prendre aux serviettes, aux biens des personnes", détaille-t-il.

Et, selon lui, un an après les JO de Paris 2024 et les images qui ont fait le tour du monde, la ville joue clairement sa réputation cet été.