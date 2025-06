Le Banksy à Marseille brièvement dégradé puis remis en état

Article Suggestions

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'œuvre du street-artiste Banksy a été dégradée seulement deux jours après son apparition à Marseille. La dégradation a été rapidement nettoyée dimanche dans la matinée, de sorte que l’œuvre originale, accompagnée d'une phrase mystérieuse "I want to be what you saw in me" ("Je veux être ce que tu as vu en moi").