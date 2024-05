«On est les oubliés» : la lente reconstruction d'Attin, six mois après les inondations dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, les stigmates des terribles inondations sont toujours visibles. 6.000 maisons touchées, près de 300.000 habitants impactés... Six mois après la catastrophe, la reconstruction se fait au ralenti. Des dégâts persistent chez certains sinistrés. Europe 1 s'est rendue à Attin, au nord de Montreuil-sur-Mer.

Des champignons à l'intérieur de la maison

Un jardin inondé à six reprises, une pelouse impraticable, pourrie, un peu noirâtre et une mauvaise odeur. "Maintenant, à la place de l'eau, on a de la vase, ce n'est pas plus agréable", souffle Xavier dans son jardin. "Le gazon ne pousse même plus au-dessus de la vase donc ça ne donne pas envie de faire un barbecue..."

À l'intérieur de leur maison, Xavier et Nathalie ont installé des meubles de récupération. Nathalie s'affaire à enlever les champignons des murs deux à trois fois par semaine à la spatule. Après les inondations, la maison reste très humide et ce couple n'a aucune nouvelle de son assurance.

"Ils ne comprennent pas, sinon ça aurait bougé depuis longtemps !"

Aucun travaux d'urgence n'a été engagé dans la commune, déplore ce couple. "On est vraiment les oubliés. Pour certaines personnes, on n'est pas grand chose. Le maire, les sous-préfets, le préfet, la sous-préfète... Ils ne comprennent pas, sinon ça aurait bougé depuis longtemps ! Il faut vivre, il faut venir dedans. On les a invités, on leur a dit venir passer quelques jours chez nous, vous allez comprendre ce que c'est", lance Nathalie. "Ras-le-bol", conclut la sinistrée qui ne peut pas recevoir ses enfants dans ces conditions et qui vit désormais dans l'angoisse dès qu'il commence à pleuvoir.