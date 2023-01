«On est à la campagne tout en étant proche des villes » : en Bretagne, le village de Berric a la cote

Qui a dit que la campagne n'était plus à la mode ? Berric, petit village breton dans le Morbihan, a réussi à tripler sa population en 45 ans. En 2022, près de 2.000 habitants ont étoffé les rangs de Berric. C'est la plus forte croissance du département. Le confinement et l'envie de campagne qui s'est emparé de nombreux Français y sont pour beaucoup. Mais pourquoi un tel attrait pour le Berric ?

Une situation géographique idyllique

"Le Berric est à quinze kilomètres de la côte, à 17 kilomètres de Vannes et à 50 minutes de Nantes". Le doigt sur la carte, au mur de son bureau, le maire du village Michel Grignon décrit la situation de sa commune idyllique. "On est à la campagne tout en étant proche des villes", explique-t-il.

Et surtout, cette population n'est pas vieillissante. Au contraire même, comme le constate Annick, la patronne de l'antique bar du centre, le Bol d'Or : "Ça reste quand même jeune. J'ai eu les parents qui venaient s'amuser ici et maintenant j'ai les enfants. Il y a ce qu'il faut pour tout. On voit les constructions, il y en a plein !"

110 logements pour 2026

En effet, les nouvelles générations ne manquent de rien. Ici, les prix sont encore abordables, il y a deux écoles, des commerces, une maison médicale, 35 entreprises. Alors forcément, tout cela attire du public. "Il y a beaucoup de demandes, ça va être effectivement saturé. Quand vous êtes bien dans un endroit, vous ne lâchez pas", explique Alexandre Moulet, conseiller immobilier.

Et beaucoup rêvent de s'y installer. 110 logements doivent sortir de terre à Berric en 2026. Un programme qui suscite toutes les convoitises, à tel point que la mairie, qui croule sous les appels, a déjà commencé à établir une liste d'attente.