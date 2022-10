«On a l'impression que c'est un jouet» : pourquoi la puff cigarette cartonne chez les jeunes

Raisin glacé, pastèque-fraise ou encore fruit du dragon, voilà tous les goûts que l'on peut retrouver dans ce bureau de tabac qui fait la part belle aux "puffs", les cigarettes jetables au goût sucré vendues avec ou sans nicotine. Celles-ci, toujours très colorées, sont disposées sur cinq étagères derrière le comptoir. Il est impossible de les rater parce qu'aujourd'hui, ces cigarettes électroniques sont devenues une part de marché très importante pour le gérant, Cyril. "En un an, ça représente 40% de mes ventes de vapotage", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Les consommateurs sont surtout jeunes. Les puffs font un carton devant les collèges et les lycées alors qu'en théorie, elles sont interdites de vente aux mineurs. D'après une étude, près de trois ados sur dix auraient commencé leur initiation à la nicotine avec cette puff.

Aspects pratique et ludique

Marco et Théo, 19 et 20 ans, l'ont testée comme la plupart de leurs collègues de classe. "On a l'impression que c'est un jouet au début. Ça fait un peu de lumière, tout ça... Et c'est pratique, c'est petit", explique le premier. S'ils ont l'âge légal pour le consommer, tel n'est pas le cas pour tout le monde. Les deux amis croisent souvent des adolescents en possession de cette fameuse puff.

"Ah oui, 15 ans, bien sûr", avance Théo. "Il y a beaucoup de jeunes filles qui fument un peu ça", dit Marco, "c'est un petit produit qui n'a pas forcément de nicotine, ils se laissent plus tenter. En plus, c'est jetable", abonde Théo. À Marco de partager son avis : "C'est facile parce que ça dure une soirée, et les gens qui ne fument pas et n'achètent pas de paquet de clopes, ils peuvent se mettre à acheter une puff".

L'Alliance contre le tabac demande son interdiction

La vente est interdite aux moins de 18 ans mais selon Jade, il n'est pas très difficile pour les mineurs comme elle de s'en procurer. "Déjà que pour les cigarettes à la base, ils ne vérifient pas trop...", pointe-t-elle à propos des vendeurs. Plus de 10% des mineurs auraient déjà consommé des cigarettes électroniques jetables.

Le collectif d'associations Alliance contre le tabac demande d'ailleurs son interdiction immédiate.