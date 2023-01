«On a l'impression d'avoir passé un moment ludique» : les bars à jeux ont la cote en France

C'est un secteur qui affiche une santé insolente, surtout depuis la crise du Covid-19 et de ses confinements. Les jeux de société ont la cote en France à tel point que l'Hexagone est devenu le premier marché européen. Alors, plusieurs bars ont saisi l'occasion et proposent de boire un verre en jouant au Monopoly, ou au Uno. Rien qu'à Paris, une trentaine de bars ont vu le jour.

Alors, aux "mauvais joueurs", ils sont nombreux à profiter du concept. "On joue à 'Mission Pas Possible'. En fait, il faut remplir toutes les cartes missions avec les dés qu'on lance chacun notre tour", explique Josh. Autour du plateau bleu où sont alignées les cartes à jouer, et accompagné d'une planche de charcuterie, Josh, Sylvain, Thomas et Alexandre s'affrontent. Ces habitués du bar se donnent rendez-vous ici deux fois par semaine.

Explosion de l'offre de jeux

"Ça permet de découvrir des jeux que je ne connais pas forcément. Je trouve ça convivial, il y a plein de gens qui jouent autour", souligne Josh. Avec plus d'un millier de jeux disponibles, le lieu est idéal pour ces fans de jeux de salon. "Dans un bar classique où on va prendre une bière, on va parler un peu de tout et de rien. Ici, à la fin de la soirée, on a l'impression d'avoir passé un moment plus ludique à jouer à des jeux", explique Sylvain, qui préfère désormais ces soirées à celles plus "classiques".

Pour le patron de l'établissement, cet engouement autour de ce type de bar s'explique avant tout par l'explosion de l'offre des jeux de société de ces dernières années. "Depuis 2018, ils ont commencé à sortir beaucoup de jeux d'ambiance axés grand public avec des règles rapides et faciles à comprendre", démocratisant ainsi leur pratique, explique-t-il au micro d'Europe 1. Et pour venir faire une partie, rien de plus simple il vous suffit de consommer sur place ou de régler une participation de 4 euros de l'heure.