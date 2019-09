Octobre rose : Catherine Ringer, Dido, et la tour Eiffel en rose pour le dépistage du cancer du sein

Le coup d'envoi d'Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, sera donné mardi soir avec un concert gratuit de la voix des Rita Mitsouko Catherine Ringer et de la chanteuse britannique Dido au pied de la tour Eiffel, illuminée en rose pour l'occasion.

Un concert gratuit accessible sur réservation

La maire de Paris Anne Hidalgo lancera à 20h20 le compte à rebours de l'illumination, accompagnée notamment de la présentatrice télé Cristina Cordula et de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Le changement de couleur de la "vieille dame" accompagne tous les ans depuis 2015 cette campagne d'information et de collecte de fonds pour le cancer du sein, le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Nouveauté 2019, un concert gratuit suivra au Trocadéro, avec l'ex-moitié des Rita Mitsouko, dont le tube "Marcia Baïla", en 1984, rendait hommage à la danseuse et chorégraphe Marcia Moretto, emportée par un cancer du sein.

Elle partagera la scène avec la chanteuse pop rock Dido, en tournée avec son cinquième album près de vingt ans après le succès mondial de son premier disque, "No Angel". Baptisé "HEROSE" "en hommage à toutes celles et tous ceux qui combattent la maladie", le concert en plein air sera accessible sur réservation, précise l'association organisatrice, "Le Cancer du Sein, Parlons-en!" Auparavant, l'association aura remis à la Cité de l'architecture ses prix Ruban Rose pour la Recherche: 550.000 euros aux cinq projets de recherche lauréats et une bourse sur trois ans de 180.000 euros.