Obsèques de Philippine : dans sa paroisse, les fidèles prêts à accompagner le chagrin de la famille

Le vent et la pluie balaient la place de l'église Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. C'est dans cette commune que Philippine Le Noir de Carlan, cette étudiante de 19 ans tuée dans le bois de Boulogne, a grandi. Si la discrétion reste de mise, à la demande de la famille, les fidèles de l’église Saint-Martin, autour de la paroisse fréquentée par la jeune fille, se préparent à accompagner le chagrin des proches de Philippine. La jeune fille sera inhumé ce vendredi après une cérémonie dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

"Assassinée par un petit con"

Parapluie en main, un fidèle s'approche : "Que le Seigneur l’accueille et aide ses parents et ses frères à surmonter cette épreuve. C'est triste." Alors que les 12 coups de midi retentissent, Luciana, la soixantaine, les cheveux attachés en chignon, cache ses larmes pudiquement. Mais sa tristesse devant le destin tragique de Philippine est palpable. "J'ai perdu ma petite nièce, assassinée par un petit con. Donc, je ne peux pas ne pas avoir de chagrin. C'est dur, c'est très dur", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Elle donnera son cœur et le peu de réconfort qu'elle peut offrir à la famille endeuillée. "J'irai chez le fleuriste et j'enverrai quelque chose, comme tout le monde". Luciana rentre prier, dans le silence sépulcral de l’église. De l’autre côté de la rue, au presbytère, le père Grosjean discret et préoccupé, prépare son homélie. Sans fin, le vent triste souffle, comme pour dissiper un chagrin trop lourd à porter dans la paroisse.