Nuit des étoiles : dans le Beaujolais, les Perséides ont illuminé le ciel et les yeux des spectateurs

Allongée sur sa couverture dans l'herbe, Axelle, 55 ans, admire les étoiles filantes à l'œil nu : "Je viens d'en voir deux d'un coup. C'est toujours une petite émotion de voir une étoile filante. On est tout petit et on voit ce grand truc qui passe et voilà, c'est fini".

"J'ai fait mon vœu tout de suite"

Un spectacle céleste aussi pour Aude. Cette mère de famille n'oublie pas la tradition : "C'est magique, on l'attend, on l'attend et quand ça arrive, c'est tellement furtif. J'ai fait mon vœu tout de suite, en espérant qu'il puisse se réaliser". Quelques mètres plus loin, des files d'attente se forment derrière la dizaine de télescopes.

Cette nuit est également l'occasion d'observer plusieurs planètes comme Jupiter ou Mars, des satellites ou encore des constellations, raconte Alban, 75 ans et passionné d'astronomie : "Vers le nord, on a la Grande Ourse. On va voir l'Étoile polaire, on va voir Cassiopée, on va voir toutes les constellations du ciel, des éléments du ciel profond, des nébuleuses. Tout ça, c'est plein de couleurs".

Arnaud, 49 ans, restera impressionné par les anneaux de Saturne qu'il voit pour la première fois : "C'est impressionnant de voir ça et de se dire 'oui, je vois en instantané ce qu'il se passe réellement là-haut'". Ce dimanche soir, la pluie d'étoiles filantes atteindra son pic. Une centaine de météores par heure traverseront le ciel.