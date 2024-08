Plus de 100 étoiles filantes par heure, trois planètes visibles... Comment se préparer au mieux pour la Nuit des étoiles ?

Préparez-vous à vivre une nuit magique. Ce samedi soir a lieu la 34e édition des Nuits des étoiles. Il sera possible de voir plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure depuis votre transat sur la plage ou depuis la fenêtre de votre domicile. Pour admirer cette pluie lumineuse, rien de plus simple, explique Clément Plantureux, co-organisateur des Nuits des étoiles. L'œil nu suffit pour s'émerveiller.

Trois planètes seront visibles dans le ciel

"On peut se balader avec des jumelles. Après, pour avoir vraiment plus de détails, pour monter un peu en gamme, on peut utiliser soit une lunette astronomique, soit un télescope". Si vous vivez dans une grande ville, pour contempler les étoiles, pensez à vous éloigner du centre et des sources de lumière. Le plus beau spectacle est réservé aux habitants du Midi, du Vercors et de la Creuse où toutes les conditions sont réunies.

"Le mieux c'est la rase campagne. Là, on peut vraiment commencer à avoir un beau ciel de nuit. Et puis, même si on est à la campagne et qu'on a un lampadaire à côté de chez nous, on peut faire dos au lampadaire pour voir la partie du ciel qui n'est pas polluée par la lumière". Que vous soyez en pleine campagne, à Paris, Marseille ou Bordeaux, trois planètes seront visibles. Saturne et ses anneaux en début de soirée, Mars et Jupiter dans la nuit, vers deux ou trois heures du matin.

Pour les plus curieux, des télescopes seront mis à disposition gratuitement par l'Association Française d'Astronomie. Il suffit de vous rendre sur leur site pour repérer l'observatoire le plus proche de chez vous.