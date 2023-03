Nouvelles poignées, peinture et matière... Comment donner une seconde vie à son vieux meuble ?

Nous avons tous au moins un vieux meuble un peu démodé à la maison, et tout comme les vêtements, il existe une alternative à la déchetterie. Que vous soyez motivé par un souci d'écologie ou plutôt un besoin de faire des économies, les conseils de la chroniqueuse green Perrine Brami dans Bienfait pour vous, vous seront très utiles.

Premièrement, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir l'expertise de Valérie Damidot pour faire des miracles. Il suffit premièrement, si vous souhaitez repeindre la commode que vous gardez depuis des années, de savoir comment vous y prendre. Munissez-vous de plusieurs morceaux de papier de verre fin, et commencez à poncer. La surface du meuble sera polie et permettra ainsi une bonne adhésion avec la peinture. Appliquez-en ensuite une ou deux bonnes couches de peinture dédiée aux surfaces stratifiées et mélaminées, en privilégiant évidemment les produits "écoresponsables qui ont au moins le label NF Environnement, l'écolabel européen ou le label Nature Plus", conseille la chroniqueuse.

Le "Ikea Hack", une tendance de la rénovation

Si vous ne vous sentez vraiment pas bricoleur(se), Perrine Brami vous donne l'idée des ateliers collectifs, un vivier d'idées et de créativité pour obtenir le meuble que vous imaginez. À Marcq-en-Barœul, près de Lille, Ma bulle Déco vous accompagne dans votre initiative pour la somme de 115 euros la journée. "C'est organisé dans un super grand jardin et c'est très joli. Vous venez avec votre petit meuble, vous y passer la journée en petits groupes et vous faites tout, de la préparation jusqu'aux finitions."

Mais parfois, il suffit seulement d'ajouter un nouveau détail à du mobilier pour lui donner un tout autre aspect. De nouvelles poignées sur l'armoire de votre chambre ou d'autres pieds sous votre canapé, avec une forme différente, peuvent faire l'affaire. Tous les magasins de bricolage mettent de tels articles en vente, avec des styles en tous genres. Optez par exemple pour des poignées ou des boutons "en céramique, si vous êtes plutôt classique, en cuir pour un côté plus brut, en métal ou en bois", tous les goûts peuvent être transposés sur un meuble.

Nous parlons de vieux meubles, mais si vous n'en possédez pas, vous pouvez faire des miracles sur des meubles à prix raisonnables, comme le montre des internautes avec la tendance du "Ikea Hack". "L'art de hacker les designers suédois pour customiser leurs modèles iconiques", est en fait une tendance très répandue sur les réseaux sociaux. Perrine Brami transmet à Julia Vignali et Mélagnie Gomez une marque qui l'applique à la perfection. "Chez Plum, par exemple, tout a commencé avec les meubles de cuisine : façade, crédence, poignée... Vous pouvez personnaliser, toute la cuisine des pieds à la tête." Alors à vos pinceaux et outils de bricolage, et sortez l'artiste qui est en vous.