Les Français et le bricolage, une histoire d'amour renforcée depuis le Covid

C'est la nouvelle passion qui semble s'être emparée des Français depuis la crise du coronavirus : le bricolage. Alors que 50% de la population de l'Hexagone bricole régulièrement, le secteur est tout sourire. Et pour cause, après d'excellents chiffres de ventes en 2020, la filière des magasins de bricolage bat à nouveau des records en 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de 13%.

De bons résultats dopés par l'immobilier

Une santé de fer pour que le secteur doit en partie à la pierre. "Il y a quand même une grande dynamique du marché immobilier. Donc qui dit déménagement, dit travaux", confirme au micro d'Europe 1. "Et tout ce qui va concerner la rénovation énergétique, très portée par le gouvernement, amènera certainement de nouveaux clients. On reste donc très optimistes."

Des travaux qui coûtent plus cher

Les Français ont en effet été nombreux à se lancer dans les travaux de rénovation énergétique cette année, plus de 600.000 dossiers de demande du dispositif "Ma prime renov" ont été déposés. C'est quatre fois plus que ce que le gouvernement avait prévu, alors qu'avec la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, le coût des travaux a augmenté, selon l'Insee, de 4.8% cette année par rapport à l'an dernier.