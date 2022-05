Aménagement : comment bien se sentir chez soi grâce à sa décoration ?

"Dis moi où tu habites et je te dirai qui tu es". Choix des couleurs, disposition des meubles et des objets, lumières... Inconsciemment, notre intérieur est tout à fait le prolongement de ce que nous sommes, et de ce que l'on ressent. C'est du moins l'avis d'Estelle Quicili, l'invitée de Julia Vignali et Mélanie Gomez, décoratrice d'intérieur et l'auteure de La décoration des émotions. Pourtant, il est parfois difficile de se sentir bien chez soi, notamment après un récent emménagement. Alors quelles sont les clés pour décorer au mieux son intérieur ?

Choisir les bonnes couleurs selon ses besoins émotionnels

L'une des premières clés se cache derrière les neurosciences. Selon Jean-Gabriel Causse, designer et auteur du livre Les couleurs invisibles, l'aplat d'une couleur donnée active une zone spécifique du cerveau et a donc une influence direct sur notre humeur. Le rose a un pouvoir calmant, le bleu appelle à la rêverie et à la créativité.

"Quand vous regardez du orange par exemple, vous activez la zone du langage. Donc l'orange, c'est la couleur de la communication par excellence. (…) Alors dans un intérieur, par exemple, pour des couples qui ne communiquent pas bien ou pas beaucoup, cela peut-être bon", détaille le spécialiste.

Les couleurs, aussi une aide pour la stimulation de l'activité cérébrale

Mais ce qui compte surtout, c'est d'avoir une large palette chromatique pour, d'abord, éviter de se lasser d'une couleur, mais aussi pour rester stimulé. "Il n'y a pas si longtemps, quelques milliers d'années, on vivait dans la nature, donc on vivait dans une richesse de couleurs extraordinaires. Il suffit de prendre l'exemple des cachots : ils étaient conçus pour priver les gens de lumière et de couleur. Quand on vit hors de la couleur, on vit mal", explique Jean-Gabriel Causse.

Dans cette logique selon l'expert, nous travaillons moins bien dans un bureau entièrement blanc, qui n'est ni "activant" ni relaxant. "Et d'ailleurs, si vous regardez, tous ceux qui travaillent dans des open-spaces blancs ont toujours tendance à ramener une plante, des cartes postales, etc. Pourquoi ? Parce que justement, inconsciemment, on a besoin de ces couleurs. Des couleurs qui nous rendent actifs, comme les couleurs chaudes ou de couleurs plus relaxantes, comme les couleurs froides", ajoute-t-il.

Avoir la main légère sur la décoration à motif

Pour égayer une pièce il n'y a évidemment pas que les couleurs. Les décorateurs en herbe peuvent utiliser des tableaux, photos, papiers peints ou objets design. Mais attention à ne pas en abuser. "Contrairement aux couleurs, un papier peint est égal à un message. Donc il ne faut pas les démultiplier, sinon vous aurez un petit peu mal à la tête à la fin", prévient Estelle Quicili.

Selon la décoratrice, le choix d'un papier peint est comme celui d'un tableau : un par pièce maximum, en évitant qu'il rentre en conflit avec les autres motifs, comme ceux d'un sol. Mais ce qui fonctionne c'est le mélange des styles, notamment avec des accessoires.