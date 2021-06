Notre sélection de livres culinaires à dévorer sur la plage cet été

Si les romans à l'eau de rose ou encore les enquêtes policières ont la cote pour se détendre à la plage, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs misent sur la gastronomie. Pour cela, dans l'émission La Table des bons vivants diffusée sur Europe 1, ils nous livrent leurs ouvrages coup de cœur pour développer nos connaissances culinaires sans se prendre la tête.

Dans ma rue, y’avait 3 boutiques d'Anthony Palou

"C'est une ode aux petits commerces qui ont jalonné la vie de l'auteur, de son enfance à aujourd'hui", explique Laurent Mariotte. "Il s'intéresse notamment à une belle rue parisienne, la rue Cler, à côté de la tour Eiffel, dans le 7e arrondissement. Et il parle de l'amitié entre les commerces de bouche. Par exemple, le boucher à qui il arrive un pépin et qui se fait aider par le traiteur d'à côté. Une scène que l'on voit de moins en moins de nos jours, c'est un peu plus chacun pour soi. Donc,ce n'est pas simplement de la nostalgie, c'est aussi un état des lieux des métiers de bouches."

Marché libre. Portraits croisés d'Angélique Dailcroix

"C'est un petit livre d'une centaine de pages", explique Ophélie Neiman. "Et pourquoi il m'a plu ? Pas seulement parce qu'il est court. Parce que c'est l'histoire d'une maraîchère à Malakoff qui va raconter un petit peu toutes les personnes qu'elle croise. Il y a beaucoup de choses très drôles à propos des produits. Elle nous dépeint également des personnages attachants comme Michel qui vient faire des courses pour sa femme car il va se faire hospitaliser alors il prévoit une quantité de choses. Il y a des portraits comme ça, de gens qui viennent acheter, des gens qui servent des légumes, des volaillers. J'ai trouvé que c'était très émouvant." Une ode au quotidien qui nous donnera du baume au cœur pour la rentrée.

Ragoût aux truffes de Fabien Grolleau, dessins de Cédrick Le Bihan

"Voici une BD qui va vous faire saliver", assure Olivier Poels. "Rien que le titre donne envie. C'est l'histoire d'une cheffe qui travaille dans un restaurant étoilé et qui en a un peu marre de cette pression et de cet environnement. Elle va se ressourcer en repartant dans le Lot pour se rapprocher de sa famille. Là-bas, elle décide de lancer son propre restaurant. C'est une histoire qui décrit très bien la dure réalité de ce métier mais aussi ses inspirations. Et je vous garantis que mon ventre a gargouillé à toutes les pages." Un seul conseil : mangez bien avant de commencer cette BD.

L'écume des pâtes : À la recherche la vraie cuisine italienne de Tommaso Melilli

Voici le livre bonus d'Olivier Poels. "Tout d'abord, il faut savoir que c'est un roman. On part en Italie et on va aller découvrir la véritable cuisine italienne. C'est une fenêtre sur les secrets culinaires les mieux gardés de nos voisins. De la cuisson parfaite des pâtes à l’art de préparer les artichauts en passant par les subtilités des sauces mijotées, l'auteur nous entraîne au cœur des cuisines locales, dévoile les secrets de leurs spécialités et ceux de ces hommes et femmes extraordinaires qui les préparent."