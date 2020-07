Notre-Dame reconstruite à l'identique, "du bon sens" pour le recteur de la cathédrale

INTERVIEW

Les images de la cathédrale de Notre-Dame de Paris dévastée par un incendie dans la soirée du 15 avril 2019 sont encore dans toutes les têtes. Celles d'avant le drame aussi, et seront finalement les mêmes que celles après rénovation. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi que l'édifice serait reconstruit à l'identique. La réunion d'experts de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a rejeté des idées plus farfelues les unes que les autres comme un jardin suspendu sur le toit ou une flèche en verre.

Une Commission à laquelle a participé le clergé, et notamment Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, qui a avoué sur Europe 1 vendredi ne pas trop s'inquiéter de la décision des experts, ces derniers ne voulant pas "quelque chose de révolutionnaire". "Nous étions entendus mais ce n'est pas nous qui avons pris la décision. Le bâtiment appartient à l'Etat et il est responsable de la restauration", a-t-il voulu rappeler.

"Des flèches qui ressemblaient à la Tour Eiffel à l'envers"

Monseigneur Patrick Chauvet reconnait avoir tout de même eu quelques crainte après avoir reçu des projets qui dénaturaient le bâtiment initial. "J'ai eu un frémissement. Je me suis dis : 'Mon Dieu que va devenir la cathédrale ?' Il y avait des flèches qui ressemblaient à la Tour Eiffel à l'envers. J'étais un petit peu inquiet", raconte-t-il. Une inquiétude qui ne l'a pas empêché de présumer que "le bon sens allait primer".

Avec la décision d'Emmanuel Macron de restaurer Notre-Dame avec les mêmes plans que ceux de Viollet-le-Duc au 19e siècle, l'homme d'Eglise se réjouit du résultat. "On entre dans une histoire, une tradition. Les experts ont eu raison de redonner une harmonie à Notre-Dame. Pour refaire cette cathédrale il faut beaucoup d'humilité, on s'inscrit dans une belle tradition de 855 ans."

"Nos jeunes pourront voir le travail des bâtisseurs"

Monseigneur Patrick Chauvet se félicite de garder intact l'héritage historique d'un des joyaux du patrimoine français pour encore longtemps. "Se dire que nos jeunes pourront voir le travail des bâtisseurs de cathédrales, avec le bois, la pierre, c'est important", s'est-il réjouit. Une reconstruction en cinq ans avec une réouverture en 2024 sont pour le moment toujours prévues.