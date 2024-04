Notre-Dame de Paris : le point sur la restauration et les dernières étapes avant la réouverture

Ce qui frappe en entrant dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, encore en chantier cinq ans jour pour jour après l'incendie du 15 avril 2019, c'est la blondeur des pierres restaurées par les compagnons, les ouvriers engagés dans ces travaux hors normes. L'éclat de ces pierres est plus blond qu'avant l'arrivée des flammes, ce qui donne l'impression d'une cathédrale plus lumineuse qu'auparavant.

"La cathédrale va resplendir d'un éclat qu'elle n'a pas connu depuis très longtemps"

"La cathédrale était assez encrassée, même s'il y avait déjà eu du nettoyage", concède Rémi Fromont, architecte en chef des Monuments historiques, au micro d'Europe 1. "On va retrouver une cathédrale qui va avoir sa blondeur, donc l'intérieur va paraître extrêmement lumineux par rapport à ce qu'on connaissait avant l'incendie, la cathédrale va resplendir d'un éclat qu'elle n'a pas connu depuis très longtemps", détaille-t-il.

Europe 1 a pu visiter l'intérieur de l'édifice, plus lumineux que jamais et restauré à l'identique jusque dans les moindres détails. Un résultat rendu possible grâce au travail des ébénistes dont fait partie Luis Pirès. Depuis fin décembre, il restaure les stalles en bois, la rangée de sièges devant le grand autel. "On a récolté tous les morceaux qu'on a pu retrouver. Le gros du boulot a été de remplacer ou recoller chaque morceau qui a été cassé. Ensuite, un vernisseur et un sculpteur viennent redonner la forme initiale aux morceaux qu'on restaure", expose-t-il.

De jeunes compagnons à la tâche sur le chantier

Cet ébéniste n'a que 26 ans. C'est un aspect du chantier à souligner : il compte effectivement beaucoup de jeunes compagnons comme lui. Une jeunesse qui rend d'autant plus fier Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. "Je suis admiratif. On a des savoir-faire et des compétences extraordinaires qui se déploient sur ce chantier et qui font vraiment honneur à la France. On encourage vraiment les jeunes à se diriger vers ces métiers", affirme-t-il, soulignant qu'il y avait "du travail en France, on a un patrimoine extraordinaire, donc il faut y penser, y songer".

Le chantier hors normes de la cathédrale Notre-Dame a été l'occasion de braquer les projecteurs sur ces métiers encore peu connus du grand public, remarque également Quentin Muller, tailleur de pierre et dirigeant d'une entreprise chargée de restaurer des sculptures. "C'est une occasion unique de montrer aux gens en général, et en particulier aux jeunes générations, que nos métiers existent et sont bien vivants", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous ce lundi.

Les dernières étapes avant la réouverture, le 8 décembre prochain

Ce savoir-faire a déjà permis de restaurer une très large partie du mobilier à l'intérieur de Notre-Dame, notamment le Vœu de Louis XIII, placé juste derrière l'autel, et qui a déjà retrouvé toute sa splendeur. D'autres restaurations sont toujours en cours, comme le détaille Olivier Josse, le secrétaire général de l'édifice. "Le mobilier liturgique (baptistère, l'autel, la cathèdre, l'ambon et le tabernacle) est en cours de fonte dans une fonderie de la Drôme", explique-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.

Puis, "tous les passages techniques sont en train d'être réalisés, de façon à ce que la connectique puisse avoir lieu parce qu'on va se retrouver dans une cathédrale qui offrira un dispositif contemporain pour accueillir l'ensemble des visiteurs", poursuit Olivier Josse sur Europe 1. "Le câblage, en cours de réalisation, va permettre d'installer par exemple 1.600 points de lumière d'éclairage dans la cathédrale, tout un dispositif de captation de dernière génération pour assurer le rayonnement, la captation audiovisuelle des événements qui se dérouleront à l'intérieur", énumère le secrétaire général de l'édifice. La réouverture au public est toujours prévue le 8 décembre prochain, jour de l'Immaculée Conception.