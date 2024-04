Tailleur de pierre, maître-verrier, facteur d'orgues... Voici des exemples de métiers peu connus du grand public et qui sont pourtant indispensables dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quentin Muller, lui-même tailleur de pierre et dirigeant d'une entreprise chargée de restaurer des sculptures, a braqué un coup de projecteur sur ces métiers d'exception dans l'émission Pascal Praud et vous.

"Ce chantier, c'est une occasion unique de montrer aux gens en général, et en particulier aux jeunes générations, que nos métiers existent et sont bien vivants", a-t-il affirmé sur Europe 1, qui consacre une journée spéciale à la restauration de l'édifice, cinq ans jour pour jour après l'incendie. Quentin Muller philosophe également qu'il s'agit de "bâtiments qui nous dépassent largement, que ce soit dans les dimensions" physiques, et aussi "du temps".