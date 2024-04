Pascal Praud et vous - Notre-Dame de Paris : pourquoi il est obligatoire de se déshabiller entièrement avant d'entrer sur le chantier

Europe 1 consacre ce lundi une journée spéciale à la cathédrale Notre-Dame de Paris, tandis que sa restauration, cinq ans jour pour jour après l'incendie, est sur le point de se terminer. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le reporter Antoine Bienvault, qui a pu visiter le chantier, détaille qu'il a dû se plier à une exigence quelque peu insolite pour pénétrer dans l'édifice.

"On doit se déshabiller intégralement et changer de vêtements. On nous donne des vêtements en papier, jetables après, majoritairement en raison du plomb puisqu'il y a encore une petite atmosphère de plomb à l'intérieur", explique-t-il, soulignant qu'il a également dû prendre une douche en sortant pour enlever toute trace éventuelle.