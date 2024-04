Notre-Dame de Paris : à quelques mois de la réouverture, les guides se préparent à reprendre les visites

REPORTAGE

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, la cathédrale attire toujours touristes et parisiens avides de connaître son histoire. Les guides bénévoles assurent une visite complète autour de l'édifice. Ils attendent déjà avec impatience la reprise des visites au cœur de l'église.

Recruter du monde

Au pied de Notre-Dame, Raphaël accueille ses visiteurs devant les portes closes de la cathédrale. Depuis l'incendie, la visite se fait autour de l'édifice : "On va s'attacher à l'aspect très spirituel de la façade. Dans quel contexte elle a été construite, par qui, et aussi quel est le sens chrétien derrière cette façade de Notre-Dame", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Et même s'il prend plaisir à faire vivre le monument depuis l'extérieur, le guide n'attend qu'une chose : reprendre ses visites dans la cathédrale avec, forcément, un nouveau récit à construire.

"On est très proche de la paroisse qui nous donne au fur et à mesure les informations de changements autour du mobilier et de la nouvelle déambulation dans Notre-Dame. On part plus comme avant en partant par le côté sud, mais là, on va partir du côté nord. Alors le gros enjeu ces derniers mois, c'était de recruter parce qu'on va avoir besoin de monde, évidemment".

Une formation intense

Et parmi ces nouvelles recrues, Hainard, tout juste retraité, est venu repérer les lieux : "Je vais passer une visite de ce type avec un parrain qui va s'occuper de moi. Il faut que je bosse encore un peu pendant l'été. Je crois que je vais commencer à passer les visites virtuelles au mois de septembre".

Une formation intense qui, il l'espère, lui permettra d'être l'un des premiers guides à faire revivre l'intérieur de Notre-Dame.