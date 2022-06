Notre-Dame de Paris : comment les maîtres verriers de Troyes restaurent les vitraux

REPORTAGE

La lente reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame se poursuit, après l’incendie d’avril 2019. Ce jeudi, une nouvelle étape-clé s’est ouverte : la restauration des vitraux. Ils n’ont pas été très abimés par l’incendie, mais ont été salis par la suie et par le temps. L’atelier verrier Vincent-Petit à Troyes a la charge de huit "baies hautes", de grands vitraux, au-dessus de la nef et du chœur.

Sur la table au cœur de l’atelier, s’étale un grand vitrail démembré et noircie par la suie. Les yeux plissés, Flavie Vincent-Petit, maître verrier, nettoie minutieusement l’œil droit du prophète Jérémie représenté sur le carreau, armé d’un petit bâtonnet et d’un coton. "C’est un geste très répétitif", explique-t-elle au micro d'Europe 1, "on tourne le coton et on retire délicatement le dépôt. Très vite, le coton devient noir et les couleurs reviennent."

Crédits : Nina Droff/Europe 1

"On va remettre la lumière dans Notre-Dame"

Après quelques coups de coton, le marron terne de la pupille de Jérémie se transforme en un brun chaud et lumineux. Flavie prend très à cœur cette tâche minutieuse. "C’est un travail de fourmi, un petit geste, mais finalement on œuvre pour un ensemble.

C’est ce qui est exceptionnel avec la reconstruction de Notre-Dame. On poursuit tous un but commun, tous les corps de métiers se tissent entre eux, pour lui redonner vie", s’enthousiasme l’artisane.

La prochaine étape sera ensuite de réassembler les panneaux, avec de la colle, pour reconstituer le vitrail. Le général Georgelin, en charge de la reconstruction, suit de près cette étape. "C’est très important. On va remettre de la lumière dans Notre-Dame. Elle ne sera jamais aussi belle qu’à sa réouverture." Les vitraux seront réinstallés dans la cathédrale au printemps 2023.