Marre des tartes et des crumbles ? Nos recettes originales avec des pommes

L'automne est la saison des pommes par excellence ! Problème ? Au bout d'un moment, on manque d'inspiration pour la déguster. On dit oui aux crumbles et aux compotes mais on ne serait pas contre un petit vent de folie ! Laurent Mariotte et Yves Camdeborde nous dévoilent leurs conseils pour apporter une touche d'originalité à notre cuisine dans l'émission La Table des Bons Vivants.

Version salée

"Vous pouvez cuisiner les pommes en quartiers", conseille Laurent Mariotte. "Vous les poêlez dans du beurre pour accompagner un magret pour accompagner une volaille". Pour Yves Camdeborde, une recette très simple : "vous évidez vos pommes puis vous les mettez 2-3 minutes au micro-onde et vous les servez avec un peu de reblochon posé dessus et qui va fondre". Les portes du Paradis ne sont pas très loin.

Version sucrée

"Vous pouvez les déguster en pâte de fruit", s’exclame encore Laurent Mariotte. Pour cela, faites cuire les pommes avec la peau jusqu'à ce qu'elles ramollissent. Passez les pommes au tamis pour obtenir une purée puis refaites cuire la préparation avec du sucre jusqu'à ce que la pâte se détache. Déposez le tout dans un moule à charnière, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Saupoudrez de sucre et laissez sécher 4 à 5 jours.