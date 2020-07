Nos conseils pour découvrir les plus beaux coins de Lorraine

C'est une région française relativement méconnue, qui recèle pourtant de nombreux trésors pour qui veut décompresser. Souvent perçue comme un territoire industriel en déclin, la Lorraine regorge d'endroits qui valent le détour pendant ces vacances d'été. Et ça tombe bien, puisque le chroniqueur de Et si on partait ? sur Europe 1, Jean-Bernard Carillet, est originaire de Moselle et a fait ses études à Nancy. L'auteur pour le Lonely Planet est donc le guide idéal pour partir à la découverte des pépites de cette région de l'est de la France.

Un petit Canada dans les Vosges du nord

"On commence par les Vosges du nord, pas du côté de Gérardmer et de la Bresse. Il faut aller aux confins de la Lorraine, de l’Alsace et de l’Allemagne. C'est mon endroit préféré pour déconnecter et me ressourcer complètement. En revanche, il n'y a pas de gare TGV à proximité, donc ça se mérite ! On peut descendre à Sarreguemines ou Bitche et prendre une petite route sinueuse.

On arrive dans un grand massif forestier, avec des feuillus et des sapins. Il règne là une atmosphère de contes de Grimm, très romantique, avec des châteaux en ruines posés sur des éperons rocheux. Au pied de ces châteaux, il y a des petits lacs qui donnent au lieu une allure de 'petit Canada'.

Sur le plan culturel, c’est une région très intéressante, le pays du verre et du cristal. Vous pouvez visiter des ateliers des souffleurs de verre à Saint-Louis les Bitche ou à Meisenthal. Là, on fabrique le cristal à la main. C'est une industrie qui date de Louis XIV et fait vivres de nombreuses familles depuis des générations.

Metz et Nancy, rivales complémentaires

Comment parler de la Lorraine sans évoquer la rivalité entre Metz et Nancy, les deux principales villes de la région ? À Metz, le centre historique a un aspect très méditerranéen autour de la cathédrale, avec la pierre calcaire de Jaumont. Il y a aussi un quartier impérial autour de la gare, qui est l'une des plus belles de France. On retrouve à Nancy une ambiance plus classique, avec une architecture Art-Nouveau, comme la villa Majorelle et la place Stanislas. Ces deux villes sont très complémentaires.

L'ambiance des haut-fourneaux

Dans cette région, les cathédrales d’acier prennent la forme de haut-fourneaux, avec lesquels les habitants ont un rapport très passionnel. Beaucoup d'entre eux ont été démolis à la suite de l’arrêt de l’activité sidérurgique dans la région, mais il y en a un qui a été sauvegardé et classé : l'U4, à Uckange, entre Metz et Thionville. C'est un monstre de 80 mètres de haut.

Aujourd'hui, ce site est ouvert à la visite et est illuminé le soir par des gros projecteurs qui restituent l’ambiance nocturne de la sidérurgie. Le mieux reste d’y aller avec un ancien sidérurgiste, afin de retrouver l’ambiance de la coulée, lorsque la déboucheuse s'enfonce dans le sol, comme une cocotte-minute qui libère son liquide dans un vacarme effroyable."