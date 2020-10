Mariné, en salade ou en raviole : nos conseils pour cuisiner le radis noir

Le radis noir, le légume de saison par excellence comme l'explique Laurent Mariotte et les chroniqueurs de l'émission La Table des Bons Vivants. Il est cultivé pendant le mois d'octobre, un peu partout en France mais particulièrement en Alsace, du côté de Sélestat, dans le Bas-Rhin. Mais comment l'intégrer dans notre cuisine de tous les jours ?

Version gourmande

Pour beaucoup, le radis noir se déguste en salade pour relever une entrée de carotte râpée par exemple. "Moi, je n'aime pas mélanger le radis noir", explique Denis Digel maraîcher et fondateur de la boutique Cœur paysan. "Je fais une salade de radis noir sans rien de plus. En hiver, rien de mieux qu'un pot-au-feu accompagné d'une salade de crudités, notamment de radis noir." Olivier Poels les déguste également en salé : "J'utilise le radis noir comme support de ravioles. Je coupe très finement des rondelles et j'ajoute une petite farce à l'intérieur, par exemple, avec du thon qu'on va épicer et relever avec de l'huile d'olive. On met ça au milieu. On remet un radis noir par-dessus et on obtient une raviole." De quoi donner du caractère simplement à nos assiettes d'automne.

Version healthy

Le radis noir est très bon pour la santé ! Ce dernier est connu pour ses vertus antiseptiques notamment pour le foie. "On coupe le radis noir en deux ou on le met en rondelles et on le fait mariner avec du miel", conseille Denis Digel. "Cette technique permet de prévenir de toutes les maladies hivernales notamment les rhumes." Le moyen de se concocter des compléments alimentaires maison.