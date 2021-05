Nord : trois jeunes en garde à vue après l'incendie "manifestement volontaire" d'une école

Un incendie "manifestement volontaire" s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une école primaire de Gravelines (Nord), près de Dunkerque, et trois jeunes ont été placés en garde à vue, dont deux mineurs, a-t-on appris auprès du procureur. Les secours ont été appelés vers 00 h 30, "pour un feu concernant l’école primaire Anatole France, (...) localisé sur une partie de la toiture", selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) du Nord.

Un jeune de 18 ans et deux mineurs interpellés

L'incendie "a été maîtrisé à l’aide d’une lance à eau" et ce sinistre "n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de l’établissement", ont précisé les pompiers. Ce feu était "manifestement criminel, ce que devra confirmer l'enquête. (...) Un jeune de 18 ans et deux jeunes mineurs nés en 2006 et 2007, ont été interpellés en flagrance, sur place, peu après les faits", a déclaré le procureur de la République de Dunkerque Sébastien Piève, précisant que leur garde à vue "pourrait être prolongée" au delà de 24 heures.

Pas plus d'éléments sur "les éventuelles implications des gardés à vue"

Le parquet a ouvert une enquête "pour dégradation volontaire par incendie, un délit passible de dix ans d'emprisonnement", a poursuivi le procureur, ne pouvant pas communiquer à ce stade plus d'éléments "ni sur l'étendue des dégâts, ni sur les circonstances, ni sur les éventuelles implications des gardés à vue". Selon une source policière, le feu a été mis devant la porte d'une annexe de l'école, détruisant la toiture du bâtiment, mais sans dégrader les salles à l'intérieur.

Une barricade sur la chaussée empêchait l'accès aux secours, selon cette source policière. Interrogé, le procureur à dit n'avoir "pas d'éléments à ce sujet à ce stade".