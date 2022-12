Noël : ces idées de cadeaux plus respectueux pour l'environnement

Si en moyenne on offre sept cadeaux à Noël, ces offrandes sont une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Rien que pour le marché du jouet en France, cela représente plus de 100.000 tonnes de déchets chaque année. Il existe tout de même des solutions pour passer un Noël écologique. Dans l'émission Bienfait pour vous, Perrine Brami, chroniqueuse "green", dresse ses idées cadeaux pour des fêtes plus vertueuses.

Le marché des jouets d'occasion

La première alternative consiste à se tourner vers les jouets d'occasion à offrir à ses enfants. "De plus en plus de parents s'y mettent", note la chroniqueuse. "Un jouet a une durée de vie moyenne de seulement huit mois. On a tous vu un enfant autour du sapin déballer ses cadeaux tout fiévreux et puis les délaisser complètement (...). Beaucoup de sites internet spécialisés surfent sur la tendance du jouet de seconde main", explique-t-elle sur Europe 1.

Théodore Chastel, cofondateur du Tricycle, un de ces sites spécialisés, confirme cette tendance. "Le marché de la seconde main explose depuis quelques années et notamment cette année, pour deux raisons principales selon nous : le contexte économique, qui fait que de plus en plus de Français ont besoin de chercher plus de pouvoir d'achat, et la prise de conscience écologique", expose-t-il, soulignant la volonté des Français de "changer leur manière de consommer, plus local et plus responsable de manière générale".

Aussi, selon une étude réalisée pour l'enseigne King Jouet, 48% des parents envisagent d'acheter d'occasion pour Noël. D'autres sites existent, comme Beebs, spécialisé dans la vente pour enfants et bébés. "Le site revendique des prix qui vont jusqu'à moins 80% par rapport au prix du neuf", précise Perrine Brami, énumérant notamment des produits de grandes marques de jouet.

Des jouets en matières plus durables

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore prêts à se tourner vers l'occasion, même si ces derniers produits sont contrôlés et vérifiés par les sites spécialisés, on peut se tourner vers des produits neufs en matières plus durables et en évitant le tout-plastique. La chroniqueuse green de Bienfait pour vous aborde l'exemple des magasins Cultura qui "développent une gamme de jouets en tissu pour les tout petits".

Parmi ces jouets, il y a une petite balle, une pyramide d'éveil ou un calendrier en tissu pour se repérer dans le temps avec des velcros. "Tout cela est géré avec des matériaux durables, du bois issu de forêts durablement gérées et un rembourrage en polyester recyclé", pointe Perrine Brami. De bonnes idées à mettre sous un sapin naturel, pour un Noël plus vert que jamais.