Six départements toujours en vigilance orange canicule, la Seine-et-Marne en orange pour crues

Neuf départements du Sud-Est seront maintenus en vigilance orange canicule samedi par Météo-France, qui prolonge le même niveau d'alerte en Seine-et-Marne pour des risques de crues. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud commenceront la journée en vigilance orange.

Des températures avoisinant les 40 degrés ont été enregistrées la veille dans la région: 39,2 degrés à Moulès-et-Baucels (Hérault) et 38,4 degrés à Figari (Corse-du-Sud) notamment.

"Samedi, les températures amorcent une baisse près de la Méditerranée et en Corse", avec des maximales qui pourront encore atteindre 34-36 degrés dans l'Hérault, le Var et en Corse annonce cependant Météo-France. Le prévisionniste anticipe un mercure généralement proche "des normales de saison" dimanche.

Vigilance orange crues en Seine-et-Marne

Pour faire face à cet épisode caniculaire "qui poursuit son atténuation", il est notamment conseillé de boire de l'eau plusieurs fois par jour, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de limiter les activités sportives et physiques.

"Les vagues de chaleur sont une manifestation emblématique de notre changement climatique, elles sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues", souligne le climatologue Matthieu Sorel.

En Seine-et-Marne, la vigilance orange crues sera également maintenue en raison de risques de débordements du Grand Morin. Elle est en revanche terminée dans les Vosges ainsi qu'en Meurthe-et-Moselle.