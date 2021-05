Née sous X, Laetitia partage son expérience positive d’enfant adoptée : "Je suis heureuse"

TÉMOIGNAGE

Laetitia est née sous X et a été adoptée à l’âge de quatre mois. Elle raconte avoir vécu une enfance heureuse, ayant été élevée par des parents adoptifs aimants qui l’ont laissée s’épanouir dans le domaine de la musique. Laetitia a aujourd’hui 40 ans et a eu un enfant. Elle explique ne jamais avoir ressenti le besoin de savoir qui étaient ses parents biologiques. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Laetitia partage son expérience heureuse d’enfant adoptée.

"Je voulais partager ma vie d’enfant adoptée qui a été très positive. Souvent, lorsque le sujet est avancé, ce sont plutôt des histoires douloureuses. C'est dommage de ne pas parler des jolies familles d’enfants adoptés et de parents adoptants. Mes parents sont de formidables parents. Ils étaient un formidable couple au départ qui, après plusieurs épreuves pour avoir un enfant, ont décidé d’adopter. Après trois ans d'une aventure difficile et intrusive, qui oblige à la remise en question permanente, mais toujours avec beaucoup d'amour, est arrivé ce cadeau pour eux et pour moi. C’était une sorte de grossesse de trois ans pour finalement avoir un enfant de quatre mois.

Une vie de famille pas tout à fait traditionnelle a commencé. J'ai l'impression de toujours avoir su que j’étais adoptée. Mes parents me l’ont très vite dit, avec des mots très simples. Je n’ai même pas idée de l'âge que j’avais. J'ai surtout le souvenir qu’on me dise qu’on est venu me chercher et pas qu'on m’a abandonnée. Je n’avais pas la vision d’une jeune fille qui m’a sortie de son ventre, mais celle de deux personnes aimantes qui sont venues me chercher pour me donner plein d'amour.

" J'étais juste une enfant avec une histoire différente de celles des autres "

On a construit ensemble quelque chose dans l'honnêteté. Les épreuves que j’ai vécues en tant qu'enfant différente, je les ai traversées sans trop de problèmes parce que tout était clair. On avait tous conscience des possibles attaques et on se préparait à les vivre. J’ai vécu ces attaques comme beaucoup d'autres enfants à l'école, parce que j'ai des origines étrangères. Je suis métisse, j'ai la peau mate. Je ne ressemble pas du tout à mes parents. Mon père a le teint mat et est brun. On pourrait imaginer que je suis la fille de mon père, mais pas celle de ma mère.

C'est toujours le problème de la différence. Ce sont des histoires qu'on ne comprend pas, alors on a des mots ou des gestes désagréables. C’est dû au manque de connaissances ou de curiosité. On se fait une idée au premier regard, alors que j'étais juste une enfant avec une histoire différente de celles des autres et qui n'était pas tout à fait dans la norme. On a toujours vécu comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être relevé.

" J’ai reçu beaucoup d'amour "

Je n’ai pas eu ce besoin de savoir qui étaient mes parents biologiques. Il y a le lien du sang, mais il y a aussi autre chose. J'ai eu tout ce dont j'avais besoin assez rapidement. Il se passe beaucoup de choses en quatre mois pour un bébé, mais la rencontre avec mes parents a eu lieu rapidement. J’ai reçu beaucoup d'amour. J'ai pu m'épanouir. J'ai pu faire ce que je voulais, jusqu'à mon métier. Je suis musicienne. Ça a demandé beaucoup de pratique pendant ma jeunesse. Ils me permettaient de m'épanouir. Dans le monde des Arts, la différence est une force. Donc, je me sentais bien.

Je n’ai jamais été en quête. Ça n’était pas tabou à la maison. Je savais que j'en avais la possibilité. Mes parents ne m'ont jamais dit que ça serait terrible si je cherchais mes parents biologiques. Mais le sujet n'a jamais vraiment été là non plus. Ça ne fait pas partie de mon esprit, de ma vie et de mon chemin. Des personnes adoptées me disaient : ‘Quand tu auras un enfant, tu verras les choses autrement.’ Alors, j’attendais. Je suis maman, mais ça ne m'a pas plus donné envie. J'ai davantage pris conscience du parcours et surtout du geste magnifique que mes parents avait fait. Neuf mois de grossesse, ce n’est rien à côté.

Je me dis que si je devais changer d’avis, ça serait peut-être à la mort de mes parents. Il ne faut jamais dire jamais. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça les heurterait que je cherche. Ils seraient peut-être étonnés, parce que ça viendrait de nulle part. Quand je raconte mon histoire, je dis souvent que les choses étaient dites et les choses avançaient comme dans une famille avec des rires et des pleurs.

Mes parents étaient des parents aimants, des personnes en attente de donner énormément d'amour. C’est une rencontre. J'ai beaucoup de positif en moi. Ma génitrice était sans doute très jeune et l'un de mes parents était d'origine marocaine. Donc, je comprends pourquoi j'ai cette couleur de peau. Puisque que ma génitrice était très jeune, je me dis qu’elle a pris la bonne décision, parce qu’à 40 ans, tout va très bien dans ma vie. Je suis heureuse."