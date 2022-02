Navis Fidelis, un site pour trouver l’âme sœur entre catholiques très pratiquants

Une conception de l'amour très traditionnelle, mise en avant par des moyens modernes : c’est l’idée du site de rencontre Navis Fidelis, comprenez Navire Fidèle. Tout est parti du retour d’expérience de certains catholiques, déçus par leur expérience amoureuse sur des sites de rencontre. "Ces catholiques ont rencontré des internautes indiquant, sur leur profil, être pratiquant. Puis ils ont découvert qu’il y avait une inadéquation entre ce qui était affiché sur le profil, et la réalité, au moment de la rencontre", détaille au micro d'Europe 1 Etienne de Saint-Victor, cofondateur de Navis Fidelis.

Objectif mariage

C'est là que germe l'idée d'un site de rencontre d'un nouveau genre, axé sur des besoins et des envies précis. Les membres "sont contre le plan d’un soir, d’un mois, ou même d’un an. Chez Navis Fidelis, si les personnes s’entendent, c’est pour aboutir sur un mariage".

Et les membres adhèrent à une règle en particulier, l’absence de relations sexuelles avant le mariage. Ils signent, pour cela, une charte, dont les principes, autre que "vivre des fiançailles dans la chasteté et la continence", sont les suivants : être célibataire et baptisé, aller à la messe tous les dimanches, se confesser régulièrement, vouloir se marier à l’église, avoir un comportement "chrétien" lors des événements proposés par d’autres membres et prier pour que ces derniers réalisent leur "vocation divine" et "tendent toujours à la sainteté".

Un référent ecclésiastique

Au moment de l'inscription, l’utilisateur doit entrer les coordonnées d’un prêtre ou d’une religieuse, qui certifie que l’ensemble des règles de la charte sont respectées. L’ecclésiastique est ainsi contacté par l’équipe du site, avant de valider l’admission. Une vision traditionaliste du catholicisme que défend l’abbé Spriest, également fondateur de Navis Fidelis : "Ce qu’on demande pour s’inscrire sur le site, c’est juste l’Évangile !" "Ce n’est pas simplement ceux qui disent 'Seigneur, seigneur' qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu", affirme-t-il encore au micro d'Europe 1.

Autre point de divergence avec un site de rencontre classique, il n'est pas possible de faire connaissance via écrans interposés. Navis Fidelis laisse uniquement la possibilité aux utilisateurs de proposer des lieux de rencontre pour apprendre à se connaître en vrai, et donc selon des valeurs religieuses bien définies. Des conditions strictes et inédites qui ont séduit près de 300 personnes depuis début février.