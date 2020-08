Mucem, calanques et Cité radieuse : nos conseils pour bien visiter Marseille

Marseille est une ville de culture à ne pas manquer si vous avez l'occasion d'y poser vos valises quelques jours. Outre les emblématiques Vieux-Port, Canebière et "Bonne Mère", la cité méditerranéenne regorge de richesses. Le chroniqueur de l'émission Et si on partait ? sur Europe 1, et auteur au Lonely Planet, Jean-Bernard Carillet, partage ce mercredi ses bons plans pour profiter au mieux de la ville, à commencer par le Mucem, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, ouvert en 2013 alors que Marseille était Capitale européenne de la culture.

Mucem et Cité Radieuse

Situé à l'entrée du Vieux-Port, c'est une véritable réussite architecturale : un carré parfait de 72 mètres de côté habillé de résille de béton noir. Il est en quelques sortes devenu l'un des nouveaux symboles de la ville avec ses collections consacrées à la Méditerranée, à l'agriculture, aux routes maritimes et aux cités portuaires. Mais le Mucem est loin d'être le seul bijou architectural marseillais ! Il ne faudrait pas oublier la célèbre Cité radieuse du Corbusier.

Un des couloirs de la Cité radieuse. Crédit photo : BORIS HORVAT / AFP

Un bâtiment de 137 mètres de long, une mini-ville dans la ville datant des années 1950, avec béton brut, pilotis et loggias multicolores. La "maison du Fada", comme elle est surnommée par les Marseillais, est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2016.

Les calanques

Si vous êtes plutôt du genre à admirer la nature que les bâtiments, Marseille a également ce qu'il vous faut : les calanques ! C'est un véritable paradis minéral classé parc national qui s'étend des portes de Marseille jusqu'à Cassis. Et si chacune a ses propres particularités, elles sont toutes léchées par des eaux tantôt bleues, tantôt émeraudes.

Crédit photo : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Mais attention, à Marseille il est de coutume de dire que les calanques, ça se mérite ! Et c'est totalement vrai, puisqu'il vous faudra marcher un peu pour pouvoir admirer ses paysages. En deux jours, on peut traverser tout le massif en suivant un sentier balisé. Mais vous pouvez aussi passer par la mer grâce à des excursions au départ de la ville. Un peu comme un bateau-mouche, on passe d'une calanque à l'autre. Mais, il y a un hic : on ne débarque pas. Si vous choisissez la voie maritime, l'idéal est donc le kayak de mer.

Où manger une bonne bouillabaisse ?

Comment parler de la cité phocéenne sans aborder la nourriture, et bien entendu, la mythique bouillabaisse ? Des dizaines de restaurants autour du Vieux-Port ont ce plat typique bien en avant sur leur carte, mais je vous conseille une adresse : Chez Fonfon, l'institution de la bouillabaisse. Le restaurant se situe dans le pittoresque vallon des Auffes, un minuscule port de pêche avec des barques colorées qui dodelinent, et des cabanons agrippés aux rochers.