Mort d'Alain Delon : les habitants de Saint-Tropez se souviennent d'un acteur qui représentait la France

Alain Delon, un des visages du cinéma français, n'est plus. L'acteur est décédé ce dimanche dans sa demeure de Douchy à l'âge de 88 ans. Dans sa longue carrière, Alain Delon a été associé à beaux nombres d'acteurs, d'actrices, mais aussi de lieux. C'est le cas de la ville varoise de Saint-Tropez où l'annonce de sa mort a été vécue comme un choc.

"La France de Bardot et de Delon, c'est la France que j'aime"

À l'ombre des pins, sur la plage de sable blanc de la presqu'île de Saint-Tropez, Pierre salut celui qui était le plus beau visage du cinéma français : "C'est l'acteur de ma vie. Le premier film qui m'a marqué, j'en parlais avec nos amis, c'est Plein Soleil et La Piscine".

Pour Suzanne, une Britannique qui passe ses vacances dans le sud de la France, Alain Delon, c'est : "la celebrity, c'est vraiment une présence, c'est la France". L'élégance à la Française faite homme. Pour Pascal, Alain Delon est devenu une figure immortelle : "On avait la chance d'avoir deux personnes entre Brigitte Bardot et Alain Delon qui étaient, lui, le plus bel homme du monde, et elle, la plus belle femme du monde. Donc la France de Bardot et de Delon, c'est la France que j'aime".

Et c'est depuis sa villa de Saint-Tropez que Brigitte Bardot a dit adieu aujourd'hui dans une lettre à celui qu'elle nomme son alter ego et qui laisse derrière lui "un vide abyssal".