Mort d'Alain Delon : à Douchy, nombreux sont les fans venus rendre hommage à l'acteur

Les visages sont graves ici à Douchy. Les gens vont et viennent, certains juste pour un instant, d'autres restent plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour se recueillir devant les grilles de la propriété d'Alain Delon. En moyenne, il y a une cinquantaine de personnes, rassemblées pour certains en petit groupe quand d'autres préfèrent rester seuls.

"Monsieur Delon restera toujours Monsieur Delon"

Beaucoup viennent aussi fleurir le portail d'Alain Delon. C'est le cas de Claude, venu de Montargis avec sa femme et des amis, très ému : "Monsieur Delon restera toujours Monsieur Delon. Un grand Monsieur. Alors, j'ai déposé une petite rose pour le remercier de tout ce qui nous a fait rêver dans ses films". Un peu plus long, trois femmes sont rassemblées pour discuter. Elles ne se connaissaient pas, il y a quelques minutes, mais elles disent toutes être de très grandes fans de l'acteur.

Surtout, elles partagent leur peine qui va beaucoup plus loin que le décès d'une simple célébrité, explique Sarah : "C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas intimement, mais on a l'impression de perdre un proche. J'ai perdu mon oncle, il n'y a pas si longtemps. Je suis dans la même optique, le même sentiment de chagrin que celui d'avoir perdu quelqu'un de la famille". Pour elle, comme pour beaucoup ici, être présent est presque un devoir, mais c'est aussi un moyen de se donner le moral : "Ça aide aussi à faire son deuil. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui pensent encore à lui, qui ne l'ont pas oublié malgré tout parce qu'on ne le voyait plus trop sur les écrans".

Quoi qu'il en soit, le village de Douchy est particulièrement touché. Ils viennent des environs et ont l'impression d'avoir perdu un voisin autant qu'une star qu'ils admirent.