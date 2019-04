Morlaix : rassemblement de gens du voyages après un homicide

Une centaine de gens du voyage s'est rassemblée jeudi soir devant l'hôpital de Morlaix, dans le Finistère, pour pleurer la mort par arme à feu d'un membre de leur communauté, a indiqué le parquet de Brest.

Une veille du corps dans le calme. "On a une personne qui est décédée parmi la communauté des gens du voyage, et deux blessés légers", a indiqué la vice-procureure de permanence. "Il s'agit d'un homicide par arme à feu", a-t-elle précisé, indiquant qu'une centaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage se trouvait tard dans la soirée devant l'hôpital où a été conduit la victime, un homme de 37 ans. "C'est calme", a-t-elle assuré. "Il s'agit d'une sorte de veille du corps mais à l'extérieur de l'hôpital", a-t-elle ajouté. L'auteur présumé des faits s'est rendu et a été transféré à la police judiciaire de Brest, selon les gendarmes.