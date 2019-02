Montreuil : des agents de la mairie portent plainte pour harcèlement moral

Ils accusent la municipalité de Montreuil de "harcèlement moral" et, pour certains, de "discrimination" : sept agents ou ex-agents ont déposé plainte lundi contre la mairie et plusieurs cadres de cette ville communiste, ont rapporté leurs avocates à l'AFP. Ces agents - employés au service jeunesse pour six d'entre eux, le septième ayant dirigé le théâtre municipal -, accusent cette mairie de Seine-Saint-Denis, dirigée par Patrice Bessac (PCF), de harcèlement après une réorganisation du service en 2015.

Mises au placard. Cette réorganisation "a engendré des faits que nous avons caractérisés comme étant des faits de harcèlement moral", ont expliqué leurs avocates, Lucie Mongne et Audrey Diallo-Missoffe, confirmant une information du Monde. Cela s'est "traduit de diverses façons, notamment par une mise au placard pour beaucoup", ont-elle ajouté. La plupart des plaignants ont été en arrêt longue maladie pendant plusieurs mois, voire des années.

Discrimination raciale. Plusieurs "ont alerté leurs responsables hiérarchiques à plusieurs reprises" de la situation avant de déposer plainte auprès du parquet de Bobigny, ont souligné leurs avocates. Deux d'entre eux accusent aussi un cadre de "discrimination raciale" à leur encontre, en lui reprochant des propos et réflexions discriminatoires. Contactée par l'AFP, la municipalité n'a pas souhaitée réagir, expliquant vouloir d'abord prendre connaissance des plaintes, qui ne leur avaient pas été notifiées pour l'heure.